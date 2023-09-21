Чтобы избежать меланхолии в осенний период, необходимо избавиться в жизни от всего лишнего. Психолог Софья Сулим рассказала, что причиной осенней хандры становится нехватка солнца. Его ..

Чтобы избежать меланхолии в осенний период, необходимо избавиться в жизни от всего лишнего. Психолог Софья Сулим рассказала, что причиной осенней хандры становится нехватка солнца.Его лучи участвуют в выработке серотонина и дофамина — гормонов радости и счастья, отмечает . Специалист порекомендовала сконцентрировать силы на необходимом и выделить больше времени на релаксацию.