«Ростелеком» предоставил еще двум тысячам семей из 13 населенных пунктов Владимирской области возможность подключить интернет и цифровые сервисы. Специалисты провайдера проложили 25

«Ростелеком» предоставил еще двум тысячам семей из 13 населенных пунктов Владимирской области возможность подключить интернет и цифровые сервисы. Специалисты провайдера проложили 25 километров кабеля, благодаря чему высокоскоростной доступ в Сеть появился у жителей деревень и сел Вязниковского, Гороховецкого, Камешковского, Меленковского и Селивановского районов. Всего же с начала года оптика пришла в 8,5 тысячи домохозяйств региона.