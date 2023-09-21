С 21 по 22 сентября во Владимире временно отключат подачу горячей воды в Октябрьском районе. Это...

С 21 по 22 сентября во Владимире временно отключат подачу горячей воды в Октябрьском районе.Это касается ряда улиц. Как информируют филиал ПАО «Т Плюс» и администрация Владимира, в связи с производством работ на магистральных тепловых сетях в районе дома № 59 по улице Северной (на территории завода «Электроприбор»).C 02.00 часов ночи 21 сентября до 02.00 часов ночи 22 сентября будет временно ограничена подача горячей воды потребителям Октябрьского района города Владимира в домах по следующим адресам:- ул. 1-я Пионерская, 88-г;- ул. Северная, 55;- ул. Матросова, 28-а, 28-б;- ул. Юрьевская, 3, 32;- ул. 1-й Коллективный проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 7;- ул. Асаткина, 2-а, 2-б, 4/6, 8, 33, 34, 36;- ул. Горького, 48, 50, 52, 52-а, 54, 56, 56-б, 58, 58-а, 60, 60-а, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85-а, 85-б, 86, 87, 87-а, 87-б, 89, 91, 93, 95, 95-а, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107-а, 113, 113-а, 113-б, 115, 125, 129, 131;- ул. Тракторная, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 3, 3-а, 3-б, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 43, 45;- ул. Кулибина, 10;- ул. Гастелло, 1, 2, 3, 7, 7-а, 15;- ул. Народная, 8, 16;- ул. Молодежная, 1, 2, 4;- ул. 850-летия, 4-а, 6;- ул. Никитина, 2-б;- ул. Студенческая, 6-г, 6-д;- ул. Белоконской, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 25;- ул. Лакина, 1, 3;- ул. Луговая, 20;- проспект Строителей, 1, 2, 2-а, 2-б, 3/7, 4, 4-а, 5-а, 6, 6-а, 7-б, 7-в, 7-г, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 18, 18-а.Уточняется, что пуско-наладочные работы планируется завершить в течение 2 часов с момента включения оборудования тепловых сетей.Фото: pxfuel.com