Смотрите Вести в 14.30: Анастасия Фоменко решила сама выковать свое счастье. По ком звонит...

Смотрите "Вести" в 14.30: Анастасия Фоменко решила сама выковать свое счастье.По ком звонит Колокша...- Ночь, улица, ни фонаря, ни аптеки... Жители Колокши Собинского района - о жизни в посёлке без прикрасПодарок к тысячелетию.- Земляные работы на трассе Владимир-Суздаль выполнены на 70% А когда капремонт завершат полностью?Кузнец в юбке.- Она варит, но не борщ. Как Анастасия Фоменко из Суздальского района решила выковать свое счастье.