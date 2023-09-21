Пассажиры совершили более 11 миллионов поездок.

Пассажиры совершили более 11 миллионов поездок.Мэр столицы Сергей Собянин в своем подвел итоги первого месяца работы третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Градоначальник уточнил, что за первый полный день работы линии пассажиры совершили 350 тысяч поездок, а за месяц – 11,5 миллиона.В среднем за сутки МЦД-3 пользуются 426 тысяч человек. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года на Ленинградском и Казанском железнодорожных направлениях."С его запуском у горожан появились новые прямые маршруты с удобными способами оплаты проезда и бесплатными пересадками на метро, МЦК и другие диаметры", – рассказал Собянин о новом диаметре.Он отметил, что запуск МЦД-3 разгрузил соседние линии метрополитена. Свободнее стало и на прилегающей улично-дорожной сети.Третий диаметр 17 августа. Линия соединила Зеленоград и подмосковный город Раменское. Пассажирам доступна 41 станция. Поездки стали комфортнее для сотен тысяч жителей Москвы и области.9 сентября пассажирское движение по четвертому диаметру (МЦД-4) от Апрелевки до Железнодорожного (Балашиха). Длина маршрута составила 86 километров. Линия объединила семь центральных железнодорожных вокзалов: Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Ярославский, Казанский и Курский.