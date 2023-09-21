В программу вошло более 1,6 тысячи территорий.

В программу вошло более 1,6 тысячи территорий.В Москве завершилось комплексное благоустройство дворов. Работы прошли во всех административных округах."Чаще всего просили дополнительное освещение, новые скамейки, а также оборудовать детские и спортивные площадки", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .Больше всего дворов благоустроили на юге города – 487 объектов, на западе – 274 и на северо-востоке – 225. На юго-востоке привели в порядок 153 дворовых территории, в Троицком и Новомосковском округах – 82.Проекты разработали с учетом пожеланий жителей столицы. Так, на Жулебинском бульваре установили сказочный замок с веревочными лестницами, где можно спуститься с каната или горки. Рядом с детскими площадками расположены уличные тренажеры.В районе 14 дома на Челюскинской улице установили 6-метровый комплекс для лазания. Для самых маленьких создан комплекс с развивающими тач-панелями и горками.Масштабная программа по благоустройству столичных дворов утверждена более 10 лет назад. В 2011-2016 годах привели в порядок более 24 тысяч территорий. Там обустроили зоны отдыха и спорта, установили современные игровые комплексы.Ранее сообщалось, что на территории парка "Яуза" площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Он будет состоять из четырех площадок разных размеров, соединенных дорожками.