Певица Юта поделилась, каким способом ей удалось смериться с утратой супруга.

Певица Юта поделилась, каким способом ей удалось смериться с утратой супруга.Общественность знает Анну Осипову как певицу и автора песен под псевдонимом Юта. Особую популярность ей принес альбом "Хмель и солод", который она выпустила в начале нулевых. Однако в 2011 году прославившаяся певица пропала со всех радаров.Дело в том, что в их семье случилось несчастье. Ее муж внезапно ушел из жизни. Горе сильно подкосило Юту. Еще долгое время она не могла прийти в себя. Ведь она не только потеряла любимого супруга, но и осталась одна с тремя маленькими детьми. Рядом с ней были мама, которая постоянно поддерживала и помогала пережить трагедию.Юте потребовалось три года, чтобы окончательно оправиться от смерть мужа. Для этого она максимально погрузилась в работу."Когда не стало Олега, мне нужно было обнулиться полностью", – цитирует артистку . Анна начала писать песни, которые сильно отличались от тех, что она выпускала ранее. Певица была уверена, что поп-музыка прославит ее. Однако вовремя поняла, что это все же не ее, и вернулась к серьезному творчеству.Раннее "Дни.ру" , что певица Юта раскрыла сложности во время создания патриотической песни.