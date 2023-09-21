Суд постановил взыскать с Виктора Шляхова 7 миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура. Речь идет о бывшем руководителе комбината «Тепличный». Как сообщает надзорный орган,

Суд постановил взыскать с Виктора Шляхова 7 миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура. Речь идет о бывшем руководителе комбината «Тепличный». Как сообщает надзорный орган, Виктор Шляхов получал взятки от торговых партнеров комбината. Как установили следствие и суд, взамен он создавал для них комфортные условия для работы. Например, фирмы-партнеры могли осуществлять отгрузку товаров без предоплаты