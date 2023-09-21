Татьяну Плаксину называют восходящей звездой отечественного шоу-бизнеса. В чем заключается феномен дочери Любови Успенской?

Татьяну Плаксину называют восходящей звездой отечественного шоу-бизнеса. В чем заключается феномен дочери Любови Успенской?Музыкант Руслан Баринов, считает, что Татьяна Плаксина – имя, которое сегодня знает каждый. "Ее история поражает и трогает до глубины души, вызывая у меня смешанные эмоции. Здесь уже не только речь идет о ее талантах и харизме, а скорее о том ужасном ощущении сожаления, которое испытывается к ней, наблюдая за ее трудностями и препятствиями", — рассказал исполнитель.При этом с другой стороны, по мнению Баринова, она вдохновляет многих людей, которые проходили подобные трудности. "Стоит также отметить и роль ее мамы Любы Успенской, которая является не только именем, но и непосредственой поддержкой. Мама Татьяны имеет огромную аудиторию и приносит значительный вклад в успех и признание дочери. Необходимо отметить, что без такой замечательной женщины рядом с ней, не было бы и этого огромного внимания и ажиотажа, который сопровождается на концертах", — отметил вокалист.Певец убежден, что сама по себе история Татьяны Плаксиной имеет крутой пиар ход. "Это идет в плюс, как Любе Успенской, так и ее дочери. Ведь история внутри семьи, тоже обещает лучшего. Дай Бог, чтоб было действительно все хорошо и они нашли общий язык, а не показатель "счастливой семьи", — резюмировал артист.Ранее "Дни.ру" писали о том, что хирург Тимур Хайдаров выразил готовность судиться с Успенской и Плаксиной из-за клеветы и защищать свои честь, достоинство и репутацию. Он намерен получить моральную компенсацию и добиться опровержения того, что было произнесено в публичном пространстве.