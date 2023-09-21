Закончены работы по восстановлению бассейна гимназии №35 Владимира.

Закончены работы по восстановлению бассейна гимназии №35 Владимира. Об этом в соцсетях сообщил .К делу подошли комплексно. В помещении обновили потолок; стены покрыли свежей плиткой; наладили душевые и заменили старую сантехнику. Также в здании провели новые электропроводку и вентиляцию. Отремонтировали фасад, крыльцо и отмостки. Сам же бассейн восстановили с применением специальной мембраны, которая обеспечивает надёжную изоляцию.Мэр отметил, что объект откроется после старта отопительного сезона.