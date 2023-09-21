В городе Александрове местный житель похитил у бабушки своей жены полмиллиона рублей. Эта история...

В городе Александрове местный житель похитил у бабушки своей жены полмиллиона рублей.Эта история произошла в феврале 2023 года, информируют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Мужчина, находясь в гостях у бабушки своей жены, тайно похитил из шкафа 480 000 рублей.Деньгами он распорядился по своему усмотрению – часть отдал в счет погашения долгов, закрыл кредит, а другую сумму проиграл в ставках на спорт.На этом житель Александрова не остановился. Через несколько дней обвиняемый забрал из тайника вблизи железнодорожного вокзала этого же города наркотическое средство, производное метилэфедрона, известное как «соль».Наркотик он принёс по месту своего жительства и поделил на части для удобства (и личного употребления).Однако, в этот же день мужчина был задержан, а наркотическое средство обнаружено и изъято сотрудниками полиции.В данный момент мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 («кража, тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере...») и ч. 2 ст.228 УК РФ («приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»).Рассматривать дело предстоит Александровскому городскому суду, уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Фото: pxfuel.com