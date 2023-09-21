В Коврове 47-летний местный житель обвиняется в жестоком убийстве своего приятеля. В пресс-службе...

В Коврове 47-летний местный житель обвиняется в жестоком убийстве своего приятеля.В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области рассказали, что завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Коврова, обвиняемого в жестоком убийстве.Было установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый (за совершение тяжких и особо тяжких преступлений), распивал спиртное с двумя знакомыми в квартире одного из них.Когда хозяин квартиры заснул, у него возник конфликт со вторым мужчиной, в ходе которого он нанес приятелю множественные удары бытовыми предметами и даже… молотком.В дальнейшем нападавший попытался скрыть следы убийства, однако ему помешали пришедшие в квартиру знакомые хозяина квартиры. Они и удерживали подозреваемого до приезда сотрудников правоохранительных органов.Уточняется, что следователями допрошены свидетели, изъяты орудия совершения преступления и иные вещественные доказательства.Фото: pxfuel.com