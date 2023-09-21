Смертельная авария произошла днем 20 сентября на улице Еловой. По данным дорожных полицейских, 83-летний мужчина за рулём китайского кроссовера пересекал нерегулируемый перекрёсток. Выезжая

Смертельная авария произошла днем 20 сентября на улице Еловой. По данным дорожных полицейских, 83-летний мужчина за рулём китайского кроссовера пересекал нерегулируемый перекрёсток. Выезжая на главную улицу, водитель не заметил самосвал с песком и врезался в него. Пенсионер, управляющий кроссовером, скончался на месте происшествия. Бабушку 82 лет, которая находилась на пассажирском сидении, доставили в больницу с