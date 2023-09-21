В поселке Владимирской области жители получают травмы на улицах без освещения. Мрачное в прямом...

В поселке Владимирской области жители получают травмы на улицах без освещения.Мрачное в прямом смысле слова время наступает для жителей поселка Колокша в Собинском районе. Темнеет рано, и разбитая неосвещенная дорога, по которой люди добираются до работы и домой, превращается в непроходимую полосу препятствий. С жителями встретился Федор Лалакин.Ночь, улица, ни фонаря, ни аптеки. Чистой воды тоже нет. Жителям Колокши каждый день приходится смотреть под ноги, чтобы не упасть, идя на работу по разбитой дороге.Татьяна Морозова, местный житель:- Шла до магазина, не дошла, упала вот здесь вот. Темнотища была думала я дойду, народу здесь никого не было. Очнулась - уже кровища текла и все тут текло. Руку и ногу распорола и лоб.В местном почтовом отделении дела обстоят не лучше. На все поселение - один почтальон. Когда она уходит в отпуск, жители остаются без пенсий и писем, а на двери появляется вот такое объявление.Елена Зубарева, почтальон:- Дело в том, что у нас очень маленькие зарплаты, поэтому никто не идет работать, вот у нас начальник был, год поработал, ушел и все и опять я одна и тяжело, ну как тяжело, одной конечно тяжело.К отопительному сезону в Колокше тоже не готовы, уверены местные жители. Котельная заколочена досками и пустует. Рядом - единственная колонка где жильцы трех домов по улице Железнодорожной могут набрать воды. Конечно, не питьевой.Татьяна Морозова, местный житель:- Воду включаем, берем домой, в чайник набираем. Чайник весь белёсый. Ее не выносимо пить. Просили, чтобы нам почистили, а зимой она замерзает вода, нам негде ее брать.Уже не первый год люди обращаются в сельсовет и в администрацию с просьбой хоть чем-то им помочьАлевтина Кружкина, местный житель:- Вопрос у нас всегда один и тот же, дороги, свет, автобусы, но нам все время обещают что будет, ну вот как видите, все обещанное.Колокша в этом году вошла в федеральную программу комплексного развития территорий. Здесь построили дом культуры и котельную. И до дорог руки когда-нибудь дойдут, уверяет глава поселения Наталья Ляшенко.Наталья Ляшенко, и.о. главы муниципального образования Колокшанское:- Управлением ЖКХ и строительства Собинского района был организован выезд... для обследования автомобильной дороги и определения необходимых работ... так как в настоящее время план ремонта дорог на 2023 год сформирован ремонтные работы запланированы на 24 год будут. В этом году уже начнем работы по освещению: там необходима установка столбов.. фонари у нас имеются в наличии.По вопросам воды ждут ответа от подрядчика, он обещал заменить фильтры в точке водозабора, но выполнять работы не торопится.Федор Лалакин Андрей БеляковВести Владимир