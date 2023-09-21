Преступление произошло в апреле этого года. Женщина приехала в Суздальский район в гости к своей знакомой, а наутро убила ее. Еще вечером подруги вместе выпивали, а уже с утра между ними

Преступление произошло в апреле этого года. Женщина приехала в Суздальский район в гости к своей знакомой, а наутро убила ее. Еще вечером подруги вместе выпивали, а уже с утра между ними случился конфликт. Тогда осужденная нанесла 51-летней хозяйке дома несколько ударов ножом, та скончалась на месте. Фигурантка скрылась. Удивительно, что покинув место преступления, она поехала