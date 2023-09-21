В Суздале вынесен приговор женщине, которая в порыве ярости убила свою подругу. Следствием и судом...

В Суздале вынесен приговор женщине, которая в порыве ярости убила свою подругу.Следствием и судом установлено, что в апреле текущего года уроженка Нижегородской области приехала в гости к своей подруге в Суздальский район.В пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области поясняют:«… злоупотребляющая спиртным и ведущая бродяжнический образ жизни осужденная приехала в Суздальский район к своей знакомой, с которой они распивали спиртное».В какой-то момент между подругами произошел конфликт.Осужденная в порыве ярости нанесла 51-летней хозяйке дома не менее 2 ударов ножом, от которых потерпевшая скончалась на месте трагедии.И лишь спустя 2 дня тело женщины обнаружил сосед, который и вызвал сотрудников правоохранительных органов.В скором времени осужденная была задержана в Нижегородской области.Приговором суда виновной назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев).Фото: pxfuel.com