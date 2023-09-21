Из дома, в котором умерла семья из 4-х человек, выселили всех жильцов. Речь о квартире в селе Энтузиаст Юрьев-Польского района, где накануне, 20 сентября, обнаружили тела мужчины и женщины, а

Из дома, в котором умерла семья из 4-х человек, выселили всех жильцов. Речь о квартире в селе Энтузиаст Юрьев-Польского района, где накануне, 20 сентября, обнаружили тела мужчины и женщины, а также их двух маленьких сыновей – 2-х и 5-и лет. К тому же, погибли два кота. Об этом сообщили в Следственном комитете. Проверку проводит и