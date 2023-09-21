Это можно сделать в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Так, 13 сентября в деревне Черноситово Ковровского района работники лесничеств и добровольцы высадили более 18 тыс. сосен, что

Это можно сделать в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Так, 13 сентября в деревне Черноситово Ковровского района работники лесничеств и добровольцы высадили более 18 тыс. сосен, что следует из карты сайта сохранимлес.рф. Еще несколько населенных пунктов региона также приняли участие. В Гороховце высадили 30 елей, сосен и лип, в Суздале – 400 сосен, во Владимире – 30