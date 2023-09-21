Владимирские архивисты исследуют письмо великого живописца Виктора Васнецова. Уникальным...

Владимирские архивисты исследуют письмо великого живописца Виктора Васнецова.Уникальным документом может пополниться список регионального реестра Госархива Владимирской области. И связан он с именем Виктора Васнецова. Архивисты обнаружили письмо великого живописца, его благодарность Владимирской ученой архивной комиссии, ПОЖИЗНЕННЫМ членом которой художник был избран в 1900 -м году. Как такие документы попадают в реестр уникальных, рассказала Марина Назарова, начальник отдела владимирского госархива.Марина Назарова начальник отдела обеспечения сохранности документов и фондов:- Реестр уникальных док Владимирской области ведется с 2010 года. Это документы, утрата которых станет невосполнимой потерей для культуры области. вообще, это документы , связанные с событиями знаменитых людей, которые внесли свой значительный вклад в развитие региона и страны. Это поэты, художники, ученые, изобретатели. единичные документы в своем роде... Путь каждого документа к списку уникальных свой- либо просмотр биометрических книг, либо просматривание архивных книг. И начинается он с его оценки .Архивисты обследуют этот документ- действительно ли он является уникальным. Дает экспертное заключение и поступает уже в Министерство по организации деятельности мировых судей, органов загс, и архивов где окончательно дается экспертная оценка. + реставрация если необходима. Из 79 документов, которые на данный момент включены,14 как раз были выявлены в архивном фонде Владимирской ученой архивной комиссии.Они обязательно сканируются. Читателям не выдаются. Дело помечено специально. Сам оригинал на хранение с соблюдением режима.