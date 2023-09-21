Прививки от гриппа сделали заместители губернатора Владимирской области Константин Баранов и Александр Ремига.

Прививки от гриппа сделали заместители губернатора Владимирской области Константин Баранов и Александр Ремига. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба .Чиновники решили на личном примере продемонстрировать гражданам важность вакцинации. Так, Константин Баранов ежегодно проходит данную процедуру. Прививка является действенной мерой профилактики заболевания, а также помогает избежать осложнений во время гриппа.В ведомстве подчёркивают, что в настоящий момент в регионе имеются вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». В общественных местах и медучреждениях работают пункты вакцинации.