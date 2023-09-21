Владимирские повара готовятся покорить столицу “гастрономическим потенциалом области”. На выставке в Москве они представят “Картофельный колоб”, “Щука-бургер” и другие

Владимирские повара готовятся покорить столицу “гастрономическим потенциалом области”. На выставке в Москве они представят “Картофельный колоб”, “Щука-бургер” и другие уникальные блюда. Выставка-форум “Россия” пройдет в Москве на ВДНХ 4 ноября. В ней примут участие 89 регионов страны, в том числе и Владимирская область. Наши повара готовы удивить гостей выставки, они представят самые необычные блюда региона,