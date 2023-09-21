В заключительный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» вышел преподаватель из Гусь-Хрустального Артём Гусев.

В заключительный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» вышел преподаватель из Гусь-Хрустального Артём Гусев. Об этом сообщили .Наш земляк работает в городской школе №1. Конкуренцию в финале ему составляют более 70 учителей из разных субъектов РФ.Информационный видеоролик об Артёме Гусеве и его воспитанниках размещён .