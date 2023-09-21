Получившие увечья и потерявшие конечности участники спецоперации могут пройти программу комплексной реабилитации.

Получившие увечья и потерявшие конечности участники спецоперации могут пройти программу комплексной реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба областного филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».Программа включает в себя клиническое дообследование и основной курс мероприятий. Во время двухнедельной реабилитации демобилизованным бойцам помогут уверенно пользоваться протезами, укрепить физическое и душевное состояние.Сегодня осуществляется набор участников СВО в третью смену в Центр социальной геронтологии РГСУ. Подробности можно узнать .