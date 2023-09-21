Мужчина получал деньги на покупку авиабилетов, чтобы отправить мигрантов на родину, а затем просил родственников иностранных граждан купить билеты за свой счет. Таким образом мужчина

Мужчина получал деньги на покупку авиабилетов, чтобы отправить мигрантов на родину, а затем просил родственников иностранных граждан купить билеты за свой счет. Таким образом мужчина присвоил более 67 тысяч рублей. Как сообщают в прокуратуре, обвиняемый занимал должность старшего инспектора по особым поручениям отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД. Мужчина получал в кассе УМВД