Во Владимире добрые люди спасли от верной смерти собаку с пулевым ранением. Услышавшая скуление...

Во Владимире добрые люди спасли от верной смерти собаку с пулевым ранением.Услышавшая скуление животного женщина нашла подмогу в социальных сетях, сообщает https://vk.com/dorogadobra33Драматическая история разыгралась накануне в овраге на улице 8 марта областного центра. Местная жительница Елена услышала странные звуки из залитого водой оврага. Понимая, что самостоятельно не сможет вытащить пострадавшую собаку, она разметила призыв к неравнодушным землякам в соцсетях.Откликнувшиеся на просьбу о помощи молодые супруги Юля и Саша приехали, спустились вниз, вытащили пса из воды и отвезли в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что у голодного животного, кроме переохлаждения, есть еще и давнее пулевое ранение.Животному (пожилого пса назвали "дедом Макаром") оказали медицинскую помощь и волонтёры приюта "Дорога Добра" взяли его к себе.Фото:https://vk.com/dorogadobra33