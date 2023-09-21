Благоустройство нового общественного пространства уже началось, доложили в мэрии. Территория будущего сквера располагается на пересечении улицы Сперанского и Нижней Дубровы. На месте

Благоустройство нового общественного пространства уже началось, доложили в мэрии. Территория будущего сквера располагается на пересечении улицы Сперанского и Нижней Дубровы. На месте появятся пешеходные дорожки с плиточным покрытием, урны, скамейки, освещение и объемные фигуры. Рядом установят детскую площадку с покрытием из резиновой крошки, качелями, горками и другими развлекательными конструкциями. Сквер обещают сделать до конца ноября