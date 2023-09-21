Познакомиться с традициями и культурой татарского народа жители Владимира могут в ближайшую пятницу и воскресенье. Для гостей праздника организовали мастер-классы и концерт. Первое

Познакомиться с традициями и культурой татарского народа жители Владимира могут в ближайшую пятницу и воскресенье. Для гостей праздника организовали мастер-классы и концерт. Первое событие фестиваля пройдет уже завтра, 22 сентября. В 15:00 в областной детской библиотеке на улице Мира для гостей проведут мастер-классы по татарской тамбурной вышивке и росписи по дереву. Еще одна программа в