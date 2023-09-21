Во Владимире прокурор в судебном порядке добивается взыскания с бывшего руководителя комбината...

Во Владимире прокурор в судебном порядке добивается взыскания с бывшего руководителя комбината «Тепличный» 7 млн рублей.Вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда города Владимира бывший руководитель ГУП ВО комбинат «Тепличный» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 («получение взяток»), ч. 3 ст. 160 («растрата»), ч. 5 ст. 204 («коммерческий подкуп») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»).Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры:«У осужденного в 2016 году возник преступный умысел на систематическое получение денежных средств от третьего лица за решение вопроса об отсрочке обращения ГУП ВО комбинат «Тепличный» за взысканием дебиторской задолженности с двух юридических лиц.Своими действиями и бездействием, совершенными из корыстной заинтересованности, бывший руководитель предприятия нарушил права и законные интересы возглавляемой организации. Это выразилось в заключении мирового соглашения с контрагентами, фактически лишающего возможности взыскания дебиторской задолженности в сумме свыше 7 млн рублей...»В итоге умышленная отсрочка взыскания задолженности привела к невозможности получения денежных средств ввиду исключения юридических лиц - должников из ЕГРЮЛ.Прокурор города Владимира обратился в Перовский районный суд города Москвы о взыскании в пользу АО «Владимирский тепличный комбинат» (правопреемник ГУП ВО комбинат «Тепличный») ущерба, причиненного преступлением.Требования были удовлетворены в полном объеме.В данный момент исполнительный лист предъявлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения решения суда.Фото: pxfuel.com