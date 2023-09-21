Во Владимире с опозданием на 8 лет ремонтируют историческое здание школы. Ремонт в первой школе...

Во Владимире с опозданием на 8 лет ремонтируют историческое здание школы.Ремонт в первой школе Владимира продолжается несмотря на начало учебного года - об этом в соцсетях рассказал глава города, Дмитрий Наумов.К первому сентября строители успели завершить внутреннюю отделку в коридоре и шести кабинетах, где произошла протечка крыши.Сейчас ремонтируют кровлю, укрепляют балки и устанавливают дополнительные. Учебному процессу это не мешает, заверила администрация школы. Подрядчик должен закончить ремонт кровли к началу ноября. Напомню, ремонт памятника - объекта культурного наследия регионального значения начался в начале июля. Школа разваливалась буквально на глазах - после мартовского ЧП, прокуратура выяснила, что ремонт требовался ещё 8 лет назад. Сейчас со стороны Дворянской улицы здание огорожено. И снаружи всё ещё выглядит плачевно.