Во Владимире старший инспектор отдела иммиграционного контроля предлагал родственникам...

Во Владимире старший инспектор отдела иммиграционного контроля предлагал родственникам депортируемых приобретать билеты за свой счет.И таким образом «заработал» более 67 000 рублей. Правда, был «раскрыт». По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, мужчина, занимая должность старшего инспектора по особым поручениям, получая в кассе регионального УМВД России деньги («в целях исполнения решений о депортации иностранных граждан за пределы РФ») по факту авиабилеты не покупал.«Находчивый» инспектор предлагал родственникам депортируемых приобретать билеты за свой счет.Таким образом, в 2021 году обвиняемый после самостоятельного приобретения тремя гражданами Республики Таджикистан авиабилетов, забрал у них платёжные документы и предоставил в центр финансового обеспечения УМВД, присвоив более 67 тысяч рублей.Известно, что в данный момент уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.За совершение каждого из трех указанных преступлений мужчине может быть назначено наказание до 6 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com