Во Владимире старший инспектор отдела иммиграционного контроля предлагал родственникам...
Во Владимире старший инспектор отдела иммиграционного контроля предлагал родственникам депортируемых приобретать билеты за свой счет.
И таким образом «заработал» более 67 000 рублей. Правда, был «раскрыт». По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, мужчина, занимая должность старшего инспектора по особым поручениям, получая в кассе регионального УМВД России деньги («в целях исполнения решений о депортации иностранных граждан за пределы РФ») по факту авиабилеты не покупал.
«Находчивый» инспектор предлагал родственникам депортируемых приобретать билеты за свой счет.
Таким образом, в 2021 году обвиняемый после самостоятельного приобретения тремя гражданами Республики Таджикистан авиабилетов, забрал у них платёжные документы и предоставил в центр финансового обеспечения УМВД, присвоив более 67 тысяч рублей.
Известно, что в данный момент уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.
За совершение каждого из трех указанных преступлений мужчине может быть назначено наказание до 6 лет лишения свободы.
Фото: pxfuel.com