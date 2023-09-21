ДТП произошло на перекрестке возле остановки “Городская больница №5”. Пьяный водитель автомобиля “Лада Веста” выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в две машины. Как
<a href="https://33live.ru/novosti/21-09-2023-vo-vladimire-v-dobrom-pyanyj-voditel-sprovociroval-avariyu.html" target="_blank">Во Владимире в Добром пьяный водитель спровоцировал аварию</a> - ДТП произошло на перекрестке возле остановки “Городская больница №5”. Пьяный водитель автомобиля “Лада Веста” выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в две машины. Как
[url=https://33live.ru/novosti/21-09-2023-vo-vladimire-v-dobrom-pyanyj-voditel-sprovociroval-avariyu.html]Во Владимире в Добром пьяный водитель спровоцировал аварию[/url] - ДТП произошло на перекрестке возле остановки “Городская больница №5”. Пьяный водитель автомобиля “Лада Веста” выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в две машины. Как