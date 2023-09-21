ДТП произошло на перекрестке возле остановки “Городская больница №5”. Пьяный водитель автомобиля “Лада Веста” выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в две машины. Как

ДТП произошло на перекрестке возле остановки “Городская больница №5”. Пьяный водитель автомобиля “Лада Веста” выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в две машины. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 20 сентября около восьми часов вечера. Водитель “Лады” двигался по улице Добросельской в сторону центра города. На светофоре он проигнорировал запрещающий сигнал и столкнулся с