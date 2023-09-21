Во Владимирской области ищут сбившего девушку на пешеходном переходе водителя. Накануне, около 16...

Во Владимирской области ищут сбившего девушку на пешеходном переходе водителя.Накануне, около 16 часов в Муроме на улице Московская неизвестный на темного автомобиле наехал на 16-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает портал https://муром24.рфВиновный с места ДТП скрылся.Пострадавшую с ушибами и ссадинами и отправили на лечение.Полиция просит очевидцев сообщить все, что им известно по номеру 102.Фото: https://муром24.рф