Во Владимирской области ищут сбившего девушку на пешеходном переходе водителя.
Накануне, около 16...
Во Владимирской области ищут сбившего девушку на пешеходном переходе водителя.
Накануне, около 16 часов в Муроме на улице Московская неизвестный на темного автомобиле наехал на 16-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает портал https://муром24.рф
Виновный с места ДТП скрылся.
Пострадавшую с ушибами и ссадинами и отправили на лечение.
Полиция просит очевидцев сообщить все, что им известно по номеру 102.
Фото: https://муром24.рф