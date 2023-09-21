В рамках акции «Сохраним лес» в сентябре и октябре 2023 года на территории Владимирской области планируется высадить 66 тыс. саженцев.

В рамках акции «Сохраним лес» в сентябре и октябре 2023 года на территории Владимирской области планируется высадить 66 тыс. саженцев. Об этом сообщила пресс-служба .Так, на территории Ковровского лесничества было посажено свыше 18 тыс. сеянцев сосны. Молодые растения распределили на площади в 7,3 га.В ведомстве напоминают, что к акции могут присоединиться все желающие. Время и места проведения мероприятий .