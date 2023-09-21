За первые 6 месяцев 2023 года умерли 25 несовершеннолетних жителей 33-го региона, тогда как за аналогичный период прошлого года скончались 22 ребёнка.

За первые 6 месяцев 2023 года умерли 25 несовершеннолетних жителей 33-го региона, тогда как за аналогичный период прошлого года скончались 22 ребёнка. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные Владимирстата.В целом смертность в регионе продолжает значительно превышать рождаемость. Так, за полгода на свет появились 4864 малыша, а умели 11 835 человек.