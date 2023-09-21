Во Владимирской области за первую половину сентября госавтоинспекторы отстранили от управления...

Во Владимирской области за первую половину сентября госавтоинспекторы отстранили от управления более 300 нетрезвых водителей.Об этом информирует региональная пресс-служба УМВД.Жители региона продолжают игнорировать ПДД и, даже будучи привлеченными к административной ответственности и лишенными водительских прав, вновь садятся нетрезвыми за руль.Итог – привлечение уже не к административной, а к уголовной ответственности.Так, например, в Петушинском районе прибывшие на место ДТП инспекторы заподозрили у 65-летнего водителя автомобиля «Лифан» признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти освидетельствование мужчина отказался.В ходе проверки по информационным базам сотрудники полиции установили, что автолюбитель лишен «прав», так как ранее уже был привлечен за нетрезвую езду.В Селивановском районе госавтоинспекторы ОМВД России, в свою очередь, недавно отстранили от управления автомобилем 31-летнего жителя поселка Красная Горбатка.Инспекторы ДПС остановили неуверенно движущийся по автодороге автомобиль «ВАЗ». Предъявить документы водитель не смог. Мужчина дал согласие на прохождение медосвидетельствования, результаты которого подтвердили состояние алкогольного опьянения.Госавтоинспекторы установили, что ранее мужчина также привлекался к административной ответственности за аналогичную ситуацию и был лишён «прав» на полтора года.Теперь в отношении горе-водителей возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).Фото: pxfuel.com