Во Владимирской области житель поселка Мстера угнал транспорт у соседа, но не успел его продать. В...

Во Владимирской области житель поселка Мстера угнал транспорт у соседа, но не успел его продать.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что недавно в полицию обратился 30-летний житель поселка Мстера.Мужчина пояснил, что из его сарая похищены мотоцикл и велосипед. Ущерб потерпевший оценил в 200 000 рублей.По горячим следам сотрудники полиции установили, что к краже причастен ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель.Мужчина был задержан. И вскоре он сознался в преступлении.Выяснилось, что ночью (18 сентября 2023 года) подозреваемый, повредив с помощью гвоздодера замок на двери, проник в сарай.Мотоцикл и велосипед он без проблем откатил к своему дому и спрятал во дворе.В дальнейшем житель Мстёры планировал похищенные транспортные средства продать.К счастью, сделать это он не успел, так как был задержан вязниковскими полицейскими.В данный момент следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам «Кражи».Подозреваемого заключили под стражу.Фото: pxfuel.com