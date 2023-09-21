Во Владимирской области житель поселка Мстера угнал транспорт у соседа, но не успел его продать.
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Во Владимирской области житель поселка Мстера угнал транспорт у соседа, но не успел его продать.
В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что недавно в полицию обратился 30-летний житель поселка Мстера.
Мужчина пояснил, что из его сарая похищены мотоцикл и велосипед. Ущерб потерпевший оценил в 200 000 рублей.
По горячим следам сотрудники полиции установили, что к краже причастен ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель.
Мужчина был задержан. И вскоре он сознался в преступлении.
Выяснилось, что ночью (18 сентября 2023 года) подозреваемый, повредив с помощью гвоздодера замок на двери, проник в сарай.
Мотоцикл и велосипед он без проблем откатил к своему дому и спрятал во дворе.
В дальнейшем житель Мстёры планировал похищенные транспортные средства продать.
К счастью, сделать это он не успел, так как был задержан вязниковскими полицейскими.
В данный момент следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам «Кражи».
Подозреваемого заключили под стражу.
Фото: pxfuel.com