Во владимирском Экспоцентре Торгово-Промышленной палаты открылась межрегиональная...

Во владимирском "Экспоцентре" Торгово-Промышленной палаты открылась межрегиональная агропромышленная выставка-ярмарка "Владпродэкспо".Поддержку в ее организации оказало Министерство сельского хозяйства области."Владпродэкспо" Торгово-промышленной палаты - главный выставочный проект в агропромышленной сфере региона. Двадцать два года подряд он собирает на своей площадке ведущие предприятия области и других субъектов страны. На этот раз участвуют более 70 производителей продукции из 15 регионов России. Владимирцы смогли оценить мясомолочную продукцию и хлебобулочные изделия, изготовленные в нашем регионе и за ее пределами. По словам президента торгово-промышленной палаты Ивана Аксенова, выставка-ярмарка помогает производителям наладить межрегиональные связи.Иван Аксёнов, президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области:- Хороший трафик. Мы это замеряем, где-то порядка около 8-10 тысяч посещений за время работы выставки. Появляются новые, скажем не крупные производители пищевой продукции, переработчиков, которые тоже занимают свое место на рынке. Выставка помогает им это сделать. Опять же очень важны межрегиональные связи. Мы тоже традиционно вывозим своих сельхозпроизводителей на мероприятия аналогичные других регионов. , предприятия и это дает свой положительный эффект.Большую помощь в организации Владпродэкспо оказывает Министерство сельского хозяйства области и "Бизнес-инкубатор".Сергей Лукьянов, и.о. министра сельского хозяйства Владимирской области:- Налаживание таких межрегиональных кооперационных связей очень важно для производителей нашей области, чтобы объем продукции, который мы производим здесь, она бы могла уверенно найти свой сбыт и в других регионах тоже.В рамках выставки прошел и Совет рынка. На нем рассмотрели актуальные проблемы сельхозпроизводителей, в том числе вопросы господдержки аграриев. Владпроэкспо - одно из ярких и популярных ярмарочных мероприятий. Разнообразный ассортимент качественных, в том числе фермерских продуктов питания.Выставка "Владпродэкспо" во владимирском "Экспоцентре" продлится по 23 сентября.