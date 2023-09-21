За неделю мошенники похитили 15 миллионов рублей у доверчивых жителей Владимирской области. В...

За неделю мошенники похитили 15 миллионов рублей у доверчивых жителей Владимирской области.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области предупреждают: будьте внимательны, не доверяйте незнакомцам, которые неожиданно звонят вам на мобильный телефон и рассказывают о вымышленной проблеме!Полицейские продолжают регистрировать новые случаи мошенничества: за неделю в регионе совершено 62 преступления с использованием IT-технологий.Например, звонок от неизвестного заставил врасплох 62-летнюю жительницу Владимира.Звонивший представился правоохранителем и сообщил, что от имени гражданки неизвестный пытается оформить кредит на сумму 200 000 рублей. И, мол, чтобы блокировать попытку, а также определить данные того, кто пытается это сделать, необходимо срочно проехать в офис банка и уже самой подать заявку на оформление кредита на аналогичную сумму.Тревожное состояние женщины заметила находившаяся в ее квартире социальный работник, которая пришла навестить пожилую маму пенсионерки. Заподозрив неладное, она предупредила, что так действуют телефонные мошенники, и сообщила о ситуации в полицию.После того, как пенсионерка перестала отвечать злоумышленнику и заблокировала его номер, звонки прекратились.Ещё одна история произошла с 51-летней жительницей областного центра. Неизвестный сообщил ей, что необходимо «продлить действие номера», иначе услуги связи будут отключены.Доверчивая женщина продиктовала направленные ей в личный кабинет коды доступа, после чего аккаунт был взломан.Злоумышленник поспешил сообщить, что неизвестные оформляют от её имени кредит в сумме 500 000 рублей. Далее последовали звонки от разных «сотрудников».Женщина, следуя полученным указаниям, незамедлительно направилась вместе с супругом в офис кредитно-финансового учреждения.Но и на этом «экшен» не закончился. По дороге в банк она получила видеозвонок. Неизвестный, одетый в форму одной из правоохранительных структур, сообщил, что если данная «секретная» информация будет разглашена, то ей и ее мужу грозит уголовная ответственность.Однако, ранее проинструктированная по таким ситуациям менеджер банка, куда приехала супружеская пара, заподозрила неладное и незамедлительно связалась с участковым уполномоченным полиции.Совместными усилиями супругов удалось убедить, что всё происходящее — ложь!Полиция напоминает: мошенники манипулируют людьми, «играют» на беспокойстве жертв за своих родных, опасении за манипуляции с банковским счетом или же, наоборот, желании получить «быстрые» деньги. Их единственная цель – завладеть вашими накоплениями.Фото: pxfuel.com