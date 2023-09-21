45-летний мужчина из деревни Следнево попал под уголовное дело за кражу дачного металлического контейнера. Началась все с того, когда будущий вор увидел его на участке односельчанина,

45-летний мужчина из деревни Следнево попал под уголовное дело за кражу дачного металлического контейнера. Началась все с того, когда будущий вор увидел его на участке односельчанина, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Преступление было совершено 16 сентября. Житель Следнево попросил приятеля помочь загрузить в грузовик дачный контейнер. Как мужчины вынесли предмет кражи с участка