45-летний мужчина из деревни Следнево попал под уголовное дело за кражу дачного металлического контейнера. Началась все с того, когда будущий вор увидел его на участке односельчанина,
<a href="https://33live.ru/novosti/21-09-2023-zhitel-aleksandrovskogo-rajona-obmanul-priyatelya-chtoby-tot-pomog-ukrast-kontejner.html" target="_blank">Житель Александровского района обманул приятеля, чтобы тот помог украсть контейнер</a> - 45-летний мужчина из деревни Следнево попал под уголовное дело за кражу дачного металлического контейнера. Началась все с того, когда будущий вор увидел его на участке односельчанина,
[url=https://33live.ru/novosti/21-09-2023-zhitel-aleksandrovskogo-rajona-obmanul-priyatelya-chtoby-tot-pomog-ukrast-kontejner.html]Житель Александровского района обманул приятеля, чтобы тот помог украсть контейнер[/url] - 45-летний мужчина из деревни Следнево попал под уголовное дело за кражу дачного металлического контейнера. Началась все с того, когда будущий вор увидел его на участке односельчанина,