Ранее судимый 47-летний житель Коврова ответит по обвинению в убийстве.

Ранее судимый 47-летний житель Коврова ответит по обвинению в убийстве. Об этом проинформировала пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.Следствие полагает, что подозреваемый выпивал в компании приятелей. Во время застолья фигурант поссорился с одним из собутыльников и начал бить его молотком и различными предметами. Потерпевший получил тяжёлые травмы и умер на месте.В настоящий момент обвиняемый находится под стражей. «Собранные доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении ведомства.