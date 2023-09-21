Жители села Нового Суздальского района пожаловались активистам ОНФ на отсутствие пешеходной...

Жители села Нового Суздальского района пожаловались активистам ОНФ на отсутствие пешеходной дороги.- Мы видим центральную улицу, это та улица, которая ведёт к магазину, к школе, к детскому садику, к Дому культуры.Дорога - центральная и безальтернативная. Тротуаров нет, отбойников которые бы отгораживали пешеходов от проезжей части, тоже. Дети ходят по ней круглый год - мало того, что это небезопасно, так ещё и в дождливую погоду или зимой пройти почти невозможно. В тёмное время суток освещения нет - водители могут вовремя не заметить ребёнка или взрослого, идущего по обочине. Активисты уже обратились в местную администрацию.