Жительницу Владимирской области оштрафовали за унижение по национальному признаку. Судом...

Жительницу Владимирской области оштрафовали за унижение по национальному признаку.Судом установлено, что вечером № августа в Муроме она на почве конфликта с уроженцем Азербайджана высказала в его адрес оскорбления по признакам его национальности, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Гражданка признала вину, в содеянном раскаялась.Поскольку женщина, действуя незаконно, умышленно и публично, допустила высказывания, направленные на унижение человеческого достоинства по признакам национальности, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.Постановление в законную силу не вступило.Фото: pxfuel.com