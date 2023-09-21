Во Владимире правоохранители задержали 24-летнего жителя Коврова.

Во Владимире правоохранители задержали 24-летнего жителя Коврова. Мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.Стражи порядка обыскали молодого человека и обнаружили 21 свёрток с синтетическим запрещённым средством. Ещё две упаковки достали из оборудованного обвиняемым тайника. Общая масса наркотиков ставила 35 граммов. Незаконное зелье мужчина должен был реализовать в областной столице.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сам фигурант помещён под стражу.