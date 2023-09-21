Жителям Владимирской области синоптики обещают приход антициклона-трансформера и преодоление...

Жителям Владимирской области синоптики обещают приход антициклона-трансформера и преодоление рекорда 99-летней давности.«Антициклон-трасформер принесет небывалое за столетие тепло... Может быть повторен или побит рекорд 99-летней давности, когда было плюс 25,4» - сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.Так что жители Центральной России смогут стать свидетелями небывалого тепла в сентябре. И речь идёт уже про конец этой недели (23-есентября).Завтра же — 22 сентября 2023 года во Владимире (и по области) синоптики обещают днём +24°C. Ожидается переменная облачность до 12:00, а далее прогнозируется ясная и солнечная погода. Ночью температура опустится до +12… 14°C.Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба. Ветер — южный, до 2 метров в секунду. Влажность — 44%. Неустойчивое магнитное поле.Народный прогноз погоды и приметы на 22 сентября:«Выпавший снег сулит плохой урожай в следующем году»;«Если листья с вишни ещё не опали, то тёплая погода простоит ещё долго»;«Много паутины в лесу – к погожей осени и морозной зиме».Фото: pxfuel.com