Российская спортсменка победила на первом этапе Гран-при
Skate America в Лас-Вегасе. Анна Щербакова впервые выполнила два четверных лутца в одной программе.
Российская спортсменка победила на первом этапе Гран-при
Skate America в Лас-Вегасе. Анна Щербакова впервые выполнила два четверных лутца в одной программе.
Первый
элемент российской чемпионки по фигурному катанию был сольным. Второй же Анна Щербакова
исполнила в каскаде с тройным тулупом, передает . До нее никто не
исполнял четверной лутц на международных соревнованиях среди взрослых.
Кроме того, Анна Щербакова
удивила американцев и своей фишкой со сменой платья прямо во время проката.
По результатам двух программ девушка заработала 227,6 балла.
Второе
место на соревнованиях получила представительница США Брэди Теннел (216,4). Бронзу же взяла
россиянка Елизавета Туктамышева с 205,97 баллами, передает .
�� Superb jumps and skating skills but this...simply Anna
��
#⃣
— ISU Figure Skating (@ISU_Figure)
Следующий этап Гран-при состоится в
Канаде. Он будет проходить с 25 по 27 октября.
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