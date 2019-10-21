Российская спортсменка победила на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Анна Щербакова впервые выполнила два четверных лутца в одной программе.

Российская спортсменка победила на первом этапе Гран-приSkate America в Лас-Вегасе. Анна Щербакова впервые выполнила два четверных лутца в одной программе.Первыйэлемент российской чемпионки по фигурному катанию был сольным. Второй же Анна Щербаковаисполнила в каскаде с тройным тулупом, передает . До нее никто неисполнял четверной лутц на международных соревнованиях среди взрослых.Кроме того, Анна Щербаковаудивила американцев и своей фишкой со сменой платья прямо во время проката.По результатам двух программ девушка заработала 227,6 балла.Второеместо на соревнованиях получила представительница США Брэди Теннел (216,4). Бронзу же взялароссиянка Елизавета Туктамышева с 205,97 баллами, передает .�� Superb jumps and skating skills but this...simply Anna��#⃣— ISU Figure Skating (@ISU_Figure)Следующий этап Гран-при состоится вКанаде. Он будет проходить с 25 по 27 октября.Материал дополняется