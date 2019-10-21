Оригинальный способ перевозки конопли придумали 32-летний и 46-летний жители Владимира – 5 литровые пластиковые бутыли из-под воды.

Оригинальный способ перевозки конопли придумали 32-летний и 46-летний жители Владимира – 5 литровые пластиковые бутыли из-под воды. Продукт мужчины вырастили в лесу и везли урожай домой (более 400 г), чтобы изготовить марихуану, как говорят, для личного пользования. Но по дороге были остановлены сотрудниками полиции. Попытка скрыться при задержании не увенчалась успехом. Подозреваемые были пойманы по горячим следам. Позднее в лесополосе обнаружился и участок, на котором взращивали коноплю.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.Сотрудники полиции проводят проверку на их причастность к совершению иных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщает УМВД России по Владимирской области.