Поддержка одаренных детей во Владимире: в Кванториуме наградили победителей международной олимпиады Россия-Беларусь: историческая и духовная общность.

Поддержка одаренных детей во Владимире: в Кванториуме наградили победителей международной олимпиады "Россия-Беларусь": историческая и духовная общность. Юные владимирцы представят нашу область в республике Беларусь.Анна Филатова, ученица 11 класса, г.Ковров: "Олимпиада состоит из двух туров. Первый тур - это написание сочинения по литературному материалу. Второй тур - это комбинированный лингвистический тур и литературный. И также есть три творческих конкурса. Конкурс риторического мастерства, русского языка..."На олимпиаду подали заявку 36 ребят из региона, но в Белоруссию отправятся только шесть интеллектуалов. Чтобы пройти отборочный этап, ребята написали отзыв на один из литературных текстов. Финал состоится в Могилеве в конце октября.Кроме того, во Владимире открылся шестой учебный сезон "Интеллектуальной школы". Четыре дня насыщенной программы. Каждый день расписан до 11 вечера. Уроки русского языка, литературы, географии, биологии. Двадцать наставников: преподаватели ведущих вузов и методисты Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Все задания повышенной сложности. Школа открылась на базе Центра поддержки одаренных детей "Платформа-33" владимирского института развития образования.Татьяна Пчелинцева, методист центра поддержки одаренных детей "Платформа-33": "За 4 дня у них будет 22 часа учебных занятий. Это очень серьезное погружение в свой любимый предмет. Это дает сильный толчок в развитии. И, самое главное, они общаются не только со школьными учителями, к которым они привыкли. Они общаются с преподавателями вузов. Это совсем другой уровень."Анастасия Сахарова. "Вести-Владимир"