Телеведущая Эвелина Бледанс поделилась своими переживаниями по поводу смены каблуков на кроссовки. Как оказалось, прямо накануне премьеры спектакля с ней случилось ужасное.

Телеведущая Эвелина Бледанс поделилась своими переживаниями по поводу смены каблуков на кроссовки. Как оказалось, прямо накануне премьеры спектакля с ней случилось ужасное.Несмотря на свой возраст, знаменитость очень любит ходить на высоких каблуках. Тем не менее из-за вывиха стопы ей прилось на время сменить любимую обувь на что-то попроще. Так на светское мероприятие, приуроченное к двадцатилетию мюзикла "Метро" звезде отечественных телеэкранов пришлось отправить в кроссовках."Представляете, оступилась просто на ровном месте!! И так не вовремя… перед спектаклем", – посетовала на свою беду Эвелина в корреспондентам издания Teleprogramma.pro. Она отметила, что боли в ноге просто адские, но тем не менее обращаться к врачам женщина не стала.Бледанс поведала, что пытается сама вылечить травму, не прибегая к помощи медиков. Она рассказала, что в социальной сети "Инстаграм", когда она выложила пост с жалобой, ей посоветовали какую-то чудодейственную мазь, которую она сразу же отправилась покупать в аптеку. Неизвестно, правда, помогает ли телеведущей рекомендованное средство, но остается надеяться лишь на лучшее.21 Окт 2019 в 8:21 PDT"Надеюсь, что все пройдет!! Скоро прогон спектакля… Есть, конечно, еще один хороший вариант – босоножки… Много скакать я уже не смогу", – подытожила артистка. Она также уточнила, что 24 и 27 октября ей предстоит выйти на сцену Театра Виктюка в спектакле "Фальшь".