Британский суд рассматривает вопрос о возможности заморозить часть активов российского бизнесмена Фархада Ахмедова. Соответствующий иск в судебную инстанцию подала его бывшая жена Татьяна Ахмедова. Она добивается, чтобы экс-супруг выплатил ей около 453 миллионов фунтов.

Британский суд рассматривает вопрос о возможности заморозить часть активов российского бизнесмена Фархада Ахмедова. Соответствующий иск в судебную инстанцию подала его бывшая жена Татьяна Ахмедова, сообщило издание Daily Mail.Экс-супруга миллиардера, получившая подданство Великобритании, добивается выплаты ей 41,5 процента состояния Ахмедова — это около 453 миллионов фунтов. Суд обязал бизнесмена отдать эти средства женщине еще в 2016 году, однако пока она получила только 5 миллионов фунтов.Как сообщила судья Гвиннет Ноулс, в числе других документов Ахмедова представила в суд заявление о "равном вкладе в нажитое имущество". По мнению судьи, это утверждение звучит сомнительно, однако можно признать, что супруги внесли "равный вклад в благополучие семьи".В этой связи Daily Mail отмечает, что выплата 453 миллионов фунтов может стать рекордной на территории Англии и Уэльса.Развод супругов Ахмедовых уже стал самым дорогим в истории Великобритании. В июле сообщалось, что они не могут поделить яхту Luna, стоимость которой оценивается почти в 500 миллионов долларов.