В Москве завершился юбилейный, тридцатый розыгрыш Кубка Кремля, - теннисного турнира с призовым фондом 840 тысяч долларов. Победителем в мужском разряде стал российский теннисист Андрей Рублев.

В Москве завершился юбилейный, тридцатый розыгрыш "Кубка Кремля", — теннисного турнира с призовым фондом 840 тысяч долларов. Победителем в мужском разряде стал российский теннисист Андрей Рублев.В финале Андрей за один час 3 минуты разобрался с французом Адрианом Маннарино. Только в первой партии Рублев столкнулся с сопротивлением – 6:4. Второй сет прошел при полном преимуществе Андрея 6:0.Андрей Рублев выиграл "Кубок Кремля" в свой 22 день рождения. Это вторая победа российского теннисиста на турнирах АТП. В 2017 году Рублев становился первым на турнире в хорватском Умаге.